Переговоры Владимира Путина с Ким Чен Ыном продлятся четыре часа

Владивосток, , 04:27 — REGNUM Планируется, что переговоры лидеров России Владимира Путина и Северной Кореи Ким Чен Ына пройдут в течение четырех часов во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приморье Ким Чен Ын отведал русский каравай

Как сообщает Россия24, журналистам, скорее всего, будет позволено осветить первые секунды встречи, далее переговоры между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в течение часа будут проходить за закрытыми дверями.

По окончании переговоров «с глазу на глаз», для дальнейшего обсуждения будут приглашены участники делегаций России и КНДР. В расширенном формате переговоры будут проходить в течение трёх часов.

Читайте также: Раскрыто время встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке

Как сообщало ИА REGNUM, саммит Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится 25 апреля примерно в 13:00 — 14:00 по местному времени в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.