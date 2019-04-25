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Переговоры Владимира Путина с Ким Чен Ыном продлятся четыре часа

Общество

Первый час лидеры государств будут говорить тет-а-тет

Переговоры Владимира Путина с Ким Чен Ыном продлятся четыре часа
Иллюстрация: Primorsky.ru
Встреча корейской делегации

Владивосток, 25 апреля 2019, 04:27 — REGNUM  Планируется, что переговоры лидеров России Владимира Путина и Северной Кореи Ким Чен Ына пройдут в течение четырех часов во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает Россия24, журналистам, скорее всего, будет позволено осветить первые секунды встречи, далее переговоры между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в течение часа будут проходить за закрытыми дверями.

По окончании переговоров «с глазу на глаз», для дальнейшего обсуждения будут приглашены участники делегаций России и КНДР. В расширенном формате переговоры будут проходить в течение трёх часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится 25 апреля примерно в 13:00 — 14:00 по местному времени в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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