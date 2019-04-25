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В Омской области ввели особый противопожарный режим

Общество

С 26 апреля до 9 июня

Омск, 25 апреля 2019, 06:29 — REGNUM  В Омской области с 26 апреля до 9 июня будет действовать особый противопожарный режим (ОПР). Соответствующее постановление власти региона приняли 24 апреля.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, потепление и предстоящие праздники увеличивают риск возникновения пожаров в лесном фонде. С введением ОПР устанавливается запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ. Также запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни.

Нарушителей ждёт штраф от 10 до 400 тысяч рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном главке МЧС, в Омской области пожароопасный сезон начался 15 апреля. Только за сутки в регионе было зафиксировано более 80 травяных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим также действует в Туве и Хакасии.

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Травяные пожары
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