В Туве продлили особый противопожарный режим

Кызыл, , 03:18 — REGNUM Особый противопожарный режим в Туве будет продлен до 21 мая 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

По словам замначальника отдела охраны и защиты леса минприроды Тувы Михаила Середкина, риски лесных пожаров в регионе сохраняются.

Всего в республике произошло пять лесных пожаров. Регистрируется рост числа степных пожаров. Например, 24 апреля было известно о 49 степных пожарах.

В республиканском главке МЧС причинами роста числа возгораний называют человеческий фактор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти Тувы проинформировали о том, что особый противопожарный режим в регионе установлен с 10 по 30 апреля 2019 года. В этот период действует ряд ограничений. В частности, запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и мусора в лесах и так далее.

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