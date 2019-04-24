В Приморье Ким Чен Ын отведал русский каравай

Владивосток, , 08:19 — REGNUM Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну при встрече на станции Хасан в Приморском крае преподнесли букет цветов, который он передал помощникам, а затем предложили традиционный каравай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ИА PrimaMedia опубликовало видео, на котором Ким Чен Ын пробует русский каравай.

«Мы стояли на месте, когда он подошёл. Мы ждали его с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошёл к нам и отломил каравай», — рассказала одна из школьниц, которая встречала лидера КНДР.

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По словам учениц, отломить каравай у Ким Чен Ына получилось не с первого раза.

«После этого он отдал кому-то цветы. Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул», — сказала другая ученица.

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Как сообщало ИА REGNUM, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына пересёк российскую границу 24 апреля на станции Хасан. Бронепоезд, на котором в Россию отправилась делегация, выехал из Пхеньяна. Вместе с Ким Чен Ыном в Приморский край едут его соратники по Трудовой партии и члены правительства.

Во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ запланирована встреча Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.