Раскрыто время встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке

Владивосток, , 02:33 — REGNUM Саммит Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится 25 апреля примерно в 13:00 — 14:00 по местному времени (06:00 — 07:00 мск), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я пока не буду говорить детали, по-моему, начало будет в районе часа-двух по местному времени, сразу после полудня», — сообщил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков так же рассказал, что Владимир Путин вылетит во Владивосток на саммит с Ким Чен Ыном вечером в среду, 24 апреля, после встречи с законодателями.

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24 апреля поезд с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном пересёк российско-корейскую границу и на встрече, произошедшей на станции Хасан, лидер северокорейского государства выразил удовольствие от прибытия в Россию.

«Я рад оказаться на российской земле», — сказал Ким Чен Ын.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава КНДР Ким Чен Ын поделился своими впечатлениями от своего визита в Россию. Об этом он рассказал в интервью соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину. Это стало первое полноценное интервью северокорейского лидера иностранному журналисту.