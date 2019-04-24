Врачи назвали безопасное для здоровья количество съеденных на Пасху яиц

Москва, , 10:12 — REGNUM В преддверии главного христианского праздника — Воскресения Христова — врачи и диетологи дали рекомендации по употреблению в пищу традиционных для Пасхи продуктов питания. Так, по словам экспертов, без вреда для здоровья можно съесть за день три куриных яйца.

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Как отметила кандидат медицинских наук, врач терапевт-диетолог Екатерина Бурляева, кулич — достаточно калорийный продукт, поэтому в день можно позволить себе съесть около 100 граммов. Примерно такое же количество калорий содержит и творожная пасха. Поэтому медик советует выбрать что-то одно или сократить порции.

Бурляева отметила, что, по рекомендациям врачей, в день нужно съедать всего половину яйца.

«Если говорить о безопасной дозе […] то следует ограничиться тремя яйцами в день, этого будет достаточно», — приводит РИА Новости слова диетолога.

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Врач отметила, что во всём нужно следовать разумному подходу. Например, не стоит есть творожную пасху прямо перед сном. Однако после двухчасовой прогулки после полдника перекус в виде кулича никакого вреда человеку не принесёт, отметила Бурляева.

Как сообщало ИА REGNUM, светлый праздник Пасхи в 2019 году православные верующие будут отмечать 28 апреля. Ранее Роскачество дало рекомендации, как выбрать на прилавках магазинов качественные куриные яйца.