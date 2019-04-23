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Роспотребнадзор в преддверии Пасхи проверил популярные марки творога

Общество

Был проверен творог марок «Вкуснотеево», «Домик в деревне» и «Простоквашино»

Москва, 23 апреля 2019, 08:33 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в рамках совместно с МИА «Россия сегодня» проекта и в преддверии Пасхи проверил творог марок «Вкуснотеево», «Домик в деревне» и «Простоквашино».

Так, в результате проверки специалисты выяснили, что два образца отвечают требованиям технических регламентов Таможенного союза, кроме образца творога «Вкуснотеево». В твороге данного бренда было обнаружено повышенное содержание дрожжей.

По словам специалистов, виноваты в этом могут быть не только производители, но и продавцы продукта, так как могли быть нарушены условия хранения творога.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля у православных христиан наступило самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой. Воскресение Христово в 2019 году будет отмечаться 28 апреля.

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