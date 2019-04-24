Украина передала Франции похищенную картину

Киев, , 09:49 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины вернуло Франции картину художника Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель», украденную из музея города Нанси в 2018 году, заявил 23 апреля глава нацполиции Сергей Князев, сообщается на сайте МВД Украины.

Картину обнаружили в ходе обысков у одного из подозреваемых в убийстве киевского ювелира Сергея Киселёва. Её ориентировочная стоимость составляет €1,5 млн.

Всего полицейские изъяли у подозреваемых шесть картин известных художников. Правоохранители считают, что преступная группа может быть причастна к похищению картины Ренуара в Вене.

«Синьяк — узнаваемый художник и относится к импрессионистам. Кража этой картины для нас была двойным горем, поскольку нам её совершенно бесплатно передал частный коллекционер. И вот мы получили приятную новость, что полиция Украины нашла похищенную картину», — рассказал директор музея в Нанси Ришар Дагон.

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон отметила, что в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, возвращение картины «как бальзам на рану».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Париже произошёл сильный пожар в знаменитом соборе Парижской Богоматери. Вероятными причинами возгорания были названы короткое замыкание и сбой в компьютерной системе здания.

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