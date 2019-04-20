Названа новая версия пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Париж, , 05:49 — REGNUM Сбой в компьютерной системе мог стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери 15 апреля, сообщает Associated Press.

Такую версию выдвинул Патрик Шове, настоятель храма. Он полагает, что через «два-три месяца» уже будет окончательно понятно, из-за чего всё случилось. По его словам, к нефу собора пока криминалисты пробраться не могут «из соображений безопасности».

Напомним, собор Парижской Богоматери сильно пострадал при пожаре 15 апреля 2019 г. На его восстановление уйдёт несколько лет.

Известно, что на момент пожара в здании велась реконструкция, с которой, в качестве версии, связывают возгорание. Отметим, что здание было окружено строительными лесами.

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