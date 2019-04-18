Париж, , 23:40 — REGNUM

Причиной возгорания внутри собора Парижской Богоматери могло быть короткое замыкание, сообщает 18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в правоохранительной системе Франции.

При этом официальные представители властей Франции заявляют, что следователи до сих пор не могут обследовать собор, так как это считается небезопасным.

В частности, некоторые части конструкции собора до сих пор держатся за счёт деревянного каркаса.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля на чердаке собора Парижской Богоматери возникло возгорание, в результате которого произошел пожар, который потушили только утром следующего дня. Обрушилась большая часть кровли, шпиль и часы.

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