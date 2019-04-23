В Китае появились новые ограничения на видеоигры для несовершеннолетних

Пекин, , 16:12 — REGNUM Китайская компания Tencent ужесточила правила использования своих игровых проектов. Теперь жители страны младше 16 лет смогут играть в них лишь два часа в день, сообщает gamesindustry.biz.

До этого минимальный возраст для игры без ограничений составлял 13 лет. Однако компания захотела доработать свою систему блокировки игр для несовершеннолетних и подняла необходимый возраст до 16 лет. Сообщается, что подобные системы призваны помочь китайским властям в борьбе с игровой зависимостью у детей и подростков.

Напомним, что подобным образом власти Китая ввели запрет на некоторые категории видеоигр. Теперь в стране запрещены маджонг и покер, игры с кровью и трупами, а также проекты, демонстрирующие имперское прошлое Китая. При этом, по мнению властей, борьба с первой категорией игр должна оказаться самой эффективной, так как около 37% проектов, одобренных 2017 году, являются её частью.

Действующий закон на запрет крови в играх пополнился новыми правками. Ранее разработчики могли обойти его, перекрасив кровь в другой цвет (синий или зелёный), однако теперь эта мера не сработает.

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