Новые запреты: видеоигры в Китае не будут прежними

Пекин, , 16:33 — REGNUM Власти Китая ввели в стране запрет на три категории видеоигр. Под него попадают азартные игры (в частности, маджонг и покер), игры с кровью и трупами, а также проекты, показывающие имперское прошлое Китая, сообщает Engadget.

Сообщается, Государственное управление КНР по делам прессы и издательств считает серьёзной проблемой рост насилия и азартной зависимости среди молодёжи. Запрёт на маджонг и покер этот орган власти считает наиболее эффективным — около 37% проектов, одобренных в 2017 году, попадают под эту категорию.

Другой важной проблемой для властей Китая является рост игровой зависимости, борьба с которой началась ещё в 2007 году. Тогда в стране ввелись ограничения для несовершеннолетних на время, проведённое в играх, и деньги, потраченные на них. Сейчас эта политика действует и на мобильные проекты, а все крупные издатели вводят в свои игры систему по борьбе с зависимостью.

Запрет на демонстрацию крови в видеоиграх в Китае уже существовал, но многие разработчики с лёгкостью обходили его — например, перекрашивая кровь в зелёный или синий цвет. Теперь же все цвета будут считаться запрещёнными для изображения. Сообщается, что у крупных разработчиков (вроде Tencent и NetEase) не должно возникнуть проблем с новыми запретами, а вот небольшим студиями придётся серьёзно поработать над своими проектами.

Напомним, что ранее власти Китая уже заявляли о своих намерениях ограничить выход жестоких и кровавых видеоигр на территории страны. Сообщается, что это заявление было сделано на фоне растущей популярности игр жанра «шутер» (в частности, PlayerUnknown's Battlegrounds). При этом PUBG официально недоступна на территории КНР, поэтому геймерам приходиться пользоваться сторонними программами и играть на серверах других стран.

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