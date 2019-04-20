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Для участия в Параде Победы в Москву прибыла колонна военной техники

Техника

Вскоре пройдут ночные репетиции Парада Победы

Для участия в Параде Победы в Москву прибыла колонна военной техники
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Военная техника в Москве

Москва, 20 апреля 2019, 11:40 — REGNUM  Колонна боевой военной техники, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Механизированная колонна, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники», — сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Уточняется, что марш-бросок длинною в 60 километров совершила колонна из более чем 100 единиц колёсной боевой техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на подмосковном военном полигоне Алабино прошла репетиция Парада Победы. В репетиции в том числе участвовали два кабриолета российского производства Aurus.

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