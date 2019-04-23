В Москве построят образовательный комплекс с летним кинотеатром

Москва, , 12:30 — REGNUM Образовательный комплекс со школой и детским садом появится в Левобережном районе на севере столицы. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что в проект заложен летний кинотеатр: на одну из внешних стен можно будет проецировать фильмы. Учебный корпус рассчитан на 300 мест в детском саду и 250 мест в школьных классах.Территория школы будет разделена на школьную и дошкольную зоны.

«Изнутри зоны детского сада и школы не будут пересекаться: у детсадовцев и школьников будут раздельные входы в здание, отдельные физкультурные и обеденные залы», — добавил Сергей Кузнецов.

Общая площадь нового здания на Смольной улице составит почти 10 тысяч квадратных метров. Ранее проект был согласован Москомархитектурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице были одобрены проекты строительства 25 новых школ и 20 детских садов.

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