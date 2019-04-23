Создатели PUBG получили в 2018 году $311 млн прибыли

Сеул, , 11:03 — REGNUM Компания PUBG Corp, являющаяся издателем игры PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) в жанре королевской битвы, в 2018 году получила доход в сумме около $920 млн. Об этом 22 апреля сообщил портал GamesIndustry.

При этом на долю персональных компьютеров пришлось около $790 млн, на долю смартфонов — $65 млн, а на долю консолей — $58 млн. Сумма прибыли компании за обозначенный период составила около $311 млн.

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Напомним, релиз PUBG состоялся 23 марта 2017 года. Игра была создана на базе «движка» (базовая программа игры) Unreal Engine 4. Её разработкой занималась студия Bluehole.

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