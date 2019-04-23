Москва, , 08:40 — REGNUM

Оценку наличия доступа жителей Российской Федерации к отечественным продуктам питания, способствующим устранению дефицита микро‑ и макронутриентов, планирует провести Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор будет осуществлять мониторинг или оценку наличия доступа россиян к отечественным пищевым продуктам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Роспотребнадзор совместно с ФИЦ «Питания и биотехнологий» проведет анализ наличия возможности у населения приобретать отвечающую принципам здорового питания пищевую продукцию.

Проект методики оценки продуктов, включая места отбора продукции, уже разработан, отметили в ведомстве.

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