Москва, , 08:44 — REGNUM

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию. Можно заразиться, если есть сырую, слабосоленую или не прожаренную рыбу, сообщается на сайте ведомства.

Ян ван Кессель Старший. Рыба в пейзаже. 1656

По данным ведомства, существует риск заражения более 20 видами паразитов через необеззараженную рыбу. Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы.

Так, в 2018 году в России было выявлено 19 тыс. 077 случаев описторхоза (12,9 случая на 100 тыс. населения) и 4035 случаев дифиллоботриоза.

Роспотребнадзор предупреждает, что риск употребления населением необеззараженной рыбы остается высоким.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года жители России могут ощутить «дефицит» рыбы. Причиной станет вступающий в силу с 1 сентября технический регламент ЕАЭС, запрещающий магазинам продавать рыбу, пораженную «видимыми паразитами».

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