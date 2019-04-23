Ростуризм призвал туроператоров не продавать туры на Шри-Ланку

Москва, , 01:29 — REGNUM Приостановить продажу туров на Шри-Ланку призвал туроператоров Ростуризм, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с ситуацией в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка Федеральное агентство по туризму рекомендует приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Шри-Ланке до нормализации обстановки в стране», — сообщили в ведомстве.

Также Ростуризм обязал туроператоров в обязательном порядке информировать российских туристов, собирающихся на Шри-Ланку, о текущей ситуации в стране, а также о возможности расторгнуть договор о туре в эту страну.

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Напомним, 21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки, в том числе и в столице, произошла серия терактов: в трёх католических церквях и четырёх отелях прогремели взрывы. Число погибших — 290, раненых — порядка 500.

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