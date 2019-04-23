Вторник, 23 Апреля 2019 года
01:30:16 МСК

Ростуризм призвал туроператоров не продавать туры на Шри-Ланку

Общество

Российских туристов, собирающихся на Шри-Ланку, туроператорам следует информировать о текущей ситуации в стране

Москва, 23 апреля 2019, 01:29 — REGNUM  Приостановить продажу туров на Шри-Ланку призвал туроператоров Ростуризм, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с ситуацией в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка Федеральное агентство по туризму рекомендует приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Шри-Ланке до нормализации обстановки в стране», — сообщили в ведомстве.

Также Ростуризм обязал туроператоров в обязательном порядке информировать российских туристов, собирающихся на Шри-Ланку, о текущей ситуации в стране, а также о возможности расторгнуть договор о туре в эту страну.

Читайте также: Полиция на Шри-Ланке подорвала заминированный фургон

Напомним, 21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки, в том числе и в столице, произошла серия терактов: в трёх католических церквях и четырёх отелях прогремели взрывы. Число погибших — 290, раненых — порядка 500.

Читайте также: Совбез ООН принял заявление в связи с терактам на Шри-Ланке

Читайте ранее в этом сюжете: Российские туристы не отказываются от отдыха на Шри-Ланке после терактов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить