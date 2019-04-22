Совбез ООН принял заявление в связи с терактам на Шри-Ланке

Нью-Йорк, США, , 23:55 — REGNUM Совет Безопасности ООН вечером 22 апреля принял заявление, в котором осудил террористические акты на Шри-Ланке, жертвами которых стали почти 300 человек.

Члены СБ выразили соболезнования семьям погибших и правительству Шри-Ланки, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

При этом в заявлении отмечено, что «отвратительные и трусливые» атаки на Шри-Ланке подтверждают, что терроризм во всех его формах и проявлениях остаётся одной из самых серьёзных угроз международному миру и безопасности.

В Совете Безопасности также призвали все страны мира оказать властям Шри-Ланки любое содействие, какое может потребоваться для расследования терактов и привлечения к ответственности их исполнителей, организаторов и спонсоров.

Напомним, 21 апреля, в католическое пасхальное воскресенье, на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях, где проходили богослужения, и в отелях класса «люкс», в которых останавливаются иностранные туристы. Жертвами взрывов стали 290 человек, ещё более 500 получили ранения.

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