Названы регионы – аутсайдеры по приросту населения в России

Москва, , 10:00 — REGNUM В России за последние три года численность населения выросла только в 25 регионах, в остальных 60 — сократилась. Так, лидерами демографического рейтинга стали Севастополь, Ингушетия и Чечня.

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К 2036 году Приамурье потеряет почти 100 тыс. населения

Согласно данным исследования, здесь численность населения за три года увеличилась на 6,46%, 5,2% и на 4,5% соответственно. Также в пятёрку лидеров вошли Тюменская и Ленинградская области. В этих российских регионах рост составил 4,41% и 3,88% соответственно.

Москва в этом списке заняла только 12-е место с показателем 2,31%, Крым — на 23-й строчке. Здесь население увеличилось на 0,25%. Санкт-Петербург с результатом 3,03% расположился на седьмой строчке, сообщает РИА Новости. При этом лидерами по миграционному приросту стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край.

А вот Еврейская автономная область оказалась в аутсайдерах. Здесь численность населения за три года не только не выросла, но, напротив, сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области — 3,27%.

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За 2016−2018 годы в абсолютном выражении самая высокая убыль населения зафиксирована в Саратовской (минус 46,68 тысячи человек) и Нижегородской (минус 45,68 тысячи человек) областях, а также в Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно уточнённым данным Росстата, численность населения России в 2018 году составляла в среднем 146 830 576 человек, что на 11 826 человек меньше, чем в 2017 году. По сравнению с оценкой, данной федеральной службой в январе 2019 года, показатель понизился на 6 512 человек.

Напомним, в январе 2019 года в России впервые за десятилетие было зафиксировано сокращение населения в стране. Правительство РФ ожидает, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.