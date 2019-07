София, , 08:18 — REGNUM

Болгарская студия Snapshot Games, разработавшая Phoenix Point, могла получить более $2 млн за то, что игра стала эксклюзивом Epic Games Store. Об этом 21 апреля сообщил портал PCGamesN.

Такое предположение сделал один из инвесторов проекта на основе информации из электронного письма краундфандинговой площадки Fig. Согласно его подсчетам, сделка могла принести Snapshot Games $2,25 млн.

Напомним, Phoenix Point представляет собой стратегическую игру с пошаговой тактической системой. Её часто называют «духовным преемником» серии X-COM. Ожидается, что игра выйдет в продажу в сентябре 2019 года на ПК и Xbox One.

