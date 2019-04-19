Фанат из Мексики попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря игре God of War

Санта-Моника, США, , 16:14 — REGNUM Фанат God of War из Мексики Эмануэль Мохика Росас попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию предметов по этой игре. Сейчас в его владении находится порядка 570 сувениров по миру «Бога войны», сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Страсть к коллекционированию проснулась в Эмануэле ещё в 2011 году, когда у его бабушки начались серьёзные проблемы со здоровьем. Чтобы как-то отвлечься от семейного горя, он начал собирать диски, фигурки, мечи и тематические консоли.

Свой сертификат о необычном рекорде Эмануэль получил в офисе Santa Monica Studio — разработчики God of War пригласили фанат туда, чтобы лично поздравить его и отметить годовщина релиза игры. Там же молодого человека встретил и глава разработки God of War Кори Барлог.

Напомним, что ранее студия Santa Monica выпустила специальное видео в честь годовщины с релиза игры. В нём разработчики благодарили поклонников проекта за вклад в развитие студии и игры. Оказалось, что создатели God of War пристально следят за творчеством своих фанатов и даже используют его внутри студии. Так, рождественские открытки одного из игроков все сотрудники Santa Monica используют во время праздников.

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