В сеть утекли даты релизов Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part II

Братислава, , 08:01 — REGNUM В сеть утекла информация о возможной дате релиза игры Cyberpunk 2077 студии CD Projekt RED. Об этом 21 апреля сообщил портал Comicbook.

Словацкий онлайн-магазин Pro Gaming Shop на странице проекта написал, что Cyberpunk 2077 выйдет в продажу 28 ноября 2019 года. Стоит отметить, что конкретная дата релиза ожидаемой игры появилась в сети впервые.

Издание также сообщило, что один из ретейлеров опубликовал дату релиза The Last of Us Part II. Он написал, что ожидаемый эксклюзив PlayStation 4 выйдет в продажу 27 сентября 2019 года.

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Напомним, ранее компания CD Projekt RED сообщила, что она представит Cyberpunk 2077 на предстоящей выставке видеоигр Electronic Entertainment Expo (E3). Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в период с 11 по 14 июня 2019 года.

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