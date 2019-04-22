Кто, зачем и на чьи деньги делает из ГУЛАГа массовую игру?

Москва, , 00:57 — REGNUM Российская игровая студия начала разработка компьютерной игры по мотивам повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Почему не стоит вслед за анонсировавшими это событие радоваться получению командой 12 млн государственных рублей на реализацию данного проекта, пишет автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Именно благодаря Солженицыну пошла гулять по свету «правда» о десятках миллионах репрессированных в сталинскую эпоху. Если сравнивать эти фантазмы с реальностью, то выяснится, что на самом пике количество заключенных в «сталинских лагерях» в январе 1941 года достигало 1,5 млн человек, — можно сравнить с данными Института исследований в области уголовной политики, согласно которым на конец 2012 года в США было 2,1 млн заключенных. Поэтому дикие гулаговские показатели с учетом численности населения всего лишь на 16% превысили нынешнее состояние главного борца за права человека выглядят весьма примечательно.

Конечно, террор 1937 года присутствовал в реальности, но делать из него игру, которую впоследствии, скорее всего, будут принудительно «впаривать» российским школьникам, вряд ли ли выглядит моральным или уважительным по отношению к истории к самим жертвам. Стоит ли превращать ГУЛАГ в бренд, годный для монетизации, и удивляться потом, что в обществе все больше снижается уровень культуры и оно всё глубже погружается в неуважение к собственной истории?

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