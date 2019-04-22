Зарождение Вселенной наука объяснить не в силах — патриарх Кирилл

Москва, , 00:53 — REGNUM Появление Вселенной навсегда останется божественным актом творения, чудом, которое наука объяснить не в силах. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время воскресной проповеди после божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Предстоятель РПЦ назвал ученых теми, кто горделиво заявляет о познании тайн бытия и о том, что бог в них не обнаружен. Ученые сегодня имеют ничтожно малое понятие о Вселенной, а их последователи также будут знать лишь незначительную часть от объема божественной тайны, добавил он.

Теорию Большого взрыва о происхождении Вселенной «из ничего», из некоей точки невозможно объяснить только научными терминами, не говоря о божественном акте творения, полагает патриарх Кирилл.

Напомним, теорией Большого взрыва называют космологическую модель, которая описывает происхождение Вселенной из материи в состоянии крайне высокой плотности. Предполагается, что Большой взрыв произошел 12 — 14 млрд лет назад, после чего Вселенная стала непрерывно расширяться и охлаждаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля православные христиане праздновали Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

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