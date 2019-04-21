Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Москва, , 04:37 — REGNUM Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля. Так православные готовятся к Воскресению Христову, которое в 2019 году приходится на 28 апреля.

На вечернем богослужении 20 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербы. В праздник Входа Господня в Иерусалим он совершит божественную литургию в Храме Христа Спасителя, сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ.

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Вербное воскресенье напоминает о торжественном входе Христа в Иерусалим, о котором повествуют все четыре Евангелия — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В последний год своей земной жизни Иисус в сопровождении учеников отправился в Иерусалим.

Жители города с удивлением увидели, как он въезжает в городские ворота на осле. Дорогу перед Иисусом устилали пальмовыми ветвями, которые с тех пор используются в богослужениях. В России пальмовые ветви заменили веточками вербы.

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