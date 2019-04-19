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«Очень печальный день» — глава ВОЗ о гибели сотрудника организации в Конго

Общество

Сотрудника ВОЗ в Конго убили за вакцинацию против Эболы

«Очень печальный день» — глава ВОЗ о гибели сотрудника организации в Конго
DFID

Женева, Швейцария, 19 апреля 2019, 20:39 — REGNUM  Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал убийство своего сотрудника на востоке Конго, 19 апреля передает агентство Reuters.

«Это очень печальный день», — заявил Гебрейсус в Twitter.

Глава ВОЗ отметил, что сотрудники организации «работают круглосуточно, чтобы спасать жизни», и возмутительно, когда они становятся жертвами атак.

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