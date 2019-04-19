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Боевики убили сотрудника ВОЗ в Конго за вакцинацию против Эболы

Общество

Ещё несколько человек получили ранения

Боевики убили сотрудника ВОЗ в Конго за вакцинацию против Эболы
DFID

Киншаса, 19 апреля 2019, 20:24 — REGNUM  Неизвестные боевики разгромили клинику для больных лихорадкой Эбола на востоке Конго и убили сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 19 апреля передает агентство Associated Press.

«Мы возмущены», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя инцидент в Бутембо.

По информации ВОЗ, в результате нападения в Бутембо ещё несколько человек получили ранения. Мотивы нападавших неизвестны.

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Лихорадка Эбола
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