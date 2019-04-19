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Жертвой нападения на центр лечения Эболы в Конго стал врач из Камеруна

Общество

На больницу в Бутембо было совершено два нападения — в четверг, 18 апреля, и в пятницу, 19 апреля

Жертвой нападения на центр лечения Эболы в Конго стал врач из Камеруна
CDC Global

Киншаса, 19 апреля 2019, 20:33 — REGNUM  По информации мэрии города Бутембо в Конго, погибший в результате нападения на клинику для больных Эболой сотрудник ВОЗ являлся врачом из Камеруна, 19 апреля передает агентство Reuters.

Чиновники мэрии также сообщили, что на больницу в Бутембо было совершено два нападения — в четверг, 18 апреля, и в пятницу, 19 апреля. Неизвестно, когда именно погиб сотрудник ВОЗ.

Клиники и центры вакцинации от Эболы не вызывают доверия у многих жителей восточных провинций Конго — деревенские жители считают, что сами эти медицинские учреждения являются источником лихорадки.

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Нападения на врачей
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