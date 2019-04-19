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Число жертв Эболы в Конго достигло 777 человек

Происшествия

ВОЗ считает, что все под контролем

Киншаса, 19 апреля 2019, 15:50 — REGNUM  Число жертв лихорадки Эбола в Демократической республике Конго достигло 777 человек, сообщает 19 апреля Anadolu Ajansi.

10-я для страны вспышка началась в июле 2018 года, а затем быстро распространилась на ряд провинций стране.

Несмотря на широкое ее распространение, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) не видит необходимости в объявлении режима чрезвычайно ситуации.

Напомним, вирус Эбола впервые был обнаружен в 1976 году в Демократической республике Конго, болезнь получила свое название в честь реки, которая протекает в районе первого очага заражения.

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Лихорадка Эбола
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