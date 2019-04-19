Лукашенко дал «глубинный ответ» противникам независимости Белоруссии

Минск, , 14:27 — REGNUM Выросшее в постсоветской Республике Беларусь поколение — это «история новой национальной идентичности», которое будет сопротивляться ликвидации независимости республики. Об этом 19 апреля в Минске заявил Александр Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Много сейчас болтовни: вот Белоруссию куда-то включат, поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать! Потому что они уже родились в свободной и независимой Белоруссии», — сказал Лукашенко.

«Кто посмеет уничтожить Белоруссию сам по себе — президент, правительство, кто-то ещё — они будут прокляты белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и, прежде всего, от тех, кто родился в суверенной и независимой! Вот вам ответ, если кто-то не понимает — глубинный ответ!», — эмоционально добавил он.

Лукашенко констатировал: «В мире идёт битва за молодые умы» и «опять пошла языковая волна». По его мнению, имеются перекосы в политике «белорусизации».

Однако эти и другие недостатки — не повод для белорусской молодёжи уезжать на Запад, уверен Лукашенко. По его мнению, мыть посуду молодёжь может и в Белоруссии.