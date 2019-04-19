Пятница, 19 Апреля 2019 года
14:24:04 МСК

Лукашенко: «Опять пошла языковая волна»

Политика

Гарант белоруской Конституции высказался против перекосов «белорусизации»

Минск, 19 апреля 2019, 14:23 — REGNUM  В Белоруссии два государственных языка — русский и белорусский, и никакие другие. Об этом 19 апреля в Минске заявил Александр Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Опять пошла языковая волна, — констатировал Лукашенко. — Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще! Он закрыт».

Лукашенко подчеркнул: «У нас два государственных языка, два — русский и белорусский! Не украинский, не российский. Русский, вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили! Вместе с русскими людьми воевали — это наше общее достояние».

«Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если он хочет потерять сердце — он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять — разум или сердце?», — сказал он, обращаясь к членам Нацсобрания Белоруссии.

Он привёл пример с не восприятием указателей на «беларускай мове», отметив: «До глупостей доходит». По его мнению, надписи на «мове» поймёт менее половины населения: «50% населения, с запасом говорю, поймут, что требует дорожник или гаишник, но остальные ж не поймут! Да и притом неправильно перевели, с ошибками».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нациестроительство в Белоруссии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить