Лукашенко: «Опять пошла языковая волна»

Минск, , 14:23 — REGNUM В Белоруссии два государственных языка — русский и белорусский, и никакие другие. Об этом 19 апреля в Минске заявил Александр Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Опять пошла языковая волна, — констатировал Лукашенко. — Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще! Он закрыт».

Лукашенко подчеркнул: «У нас два государственных языка, два — русский и белорусский! Не украинский, не российский. Русский, вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили! Вместе с русскими людьми воевали — это наше общее достояние».

«Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если он хочет потерять сердце — он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять — разум или сердце?», — сказал он, обращаясь к членам Нацсобрания Белоруссии.

Он привёл пример с не восприятием указателей на «беларускай мове», отметив: «До глупостей доходит». По его мнению, надписи на «мове» поймёт менее половины населения: «50% населения, с запасом говорю, поймут, что требует дорожник или гаишник, но остальные ж не поймут! Да и притом неправильно перевели, с ошибками».