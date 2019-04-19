Католики или филармония: кто получит Александровский костёл Кирова?

Киров, , 07:03 — REGNUM В рамках дела об оспаривании отказа министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области передать римско-католическому приходу Пресвятого Сердца Иисуса здание концертно-выставочного зала органной музыки — Александровский костёл — судом назначены комплексная судебно строительно-техническая и историко-искусствоведческая экспертизы. Перед экспертами поставлены вопросы о том, сохранил ли в целом костёл признаки и индивидуальные особенности здания религиозного назначения Римско-католической часовни, возведенной в 1903—1914 годах по проекту архитектора К. Войцеховского, являются ли помещения в здании, появившиеся в результате проведенной в 1935—1992 годах реконструкции и реставрации, помещениями, созданными вместо ранее существовавших помещений, или такие помещения появились в результате перестройки помещений религиозного назначения. Эксперты также должны выяснить, какие элементы отличаются от первозданного проекта, и с какой целью проведена реконструкция здания. Судебный спор приостановлен до вынесения экспертного заключения — до 28 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, изначально религиозная организация просила у министерства отдельное помещение в здании общей площадью 212 кв. м при площади всего объекта более 387 кв. м, уточняя, что не будет чинить препятствий при пользовании помещениями, что получены в ходе реконструкции. Областные власти отказали заявителям, мотивировав отказ тем, что в предоставленных документах нет данных о помещениях и их религиозном назначении, а значит они не являются документами, обосновывающими право Прихода на имущество религиозного назначения. Обжаловать этот отказ организация не стала, обратившись с аналогичным заявлением, но уже на всё здание, где с марта 1993 года расположен концертно-выставочный зал органной музыки Вятской филармонии.

Минимущество области в конце ноября 2018 года отказалось передавать Александровский костёл, который является объектом культурного наследия, и где несколько десятилетий назад по инициативе управления культуры области была проведена реставрация с целью создания концертно-выставочного зала органной музыки. В результате работ объект был полностью реконструирован с заменой коммуникаций на современные.

Этот отказ римско-католический приход требует признать незаконным. Для того чтобы доказать, что имеет право на здание, заявитель ходатайствовал о проведении судебной экспертизы, которая и была назначена судом. Эксперты московского АНО «Центр Строительных Экспертиз», имеющей филиал в Кирове, до 28 мая должны предоставить документы в суд.

Перед экспертами поставлены следующие вопросы:

— Сохранило ли в целом здание на улице Дерендяева, 46 признаки и индивидуальные особенности здания религиозного назначения Римско-католической часовни в г. Вятка, возведенного в 1903—1914 годах по проекту архитектора К. Войцеховского;

— Имеются ли основания полагать, что в результате реконструкции здания, проведенной в период с 1935 по 1992 год, создан новый объект недвижимости относительно характеристик здания религиозного назначения;

— Являются ли помещения в здании, появившиеся в результате проведенной в 1935—1992 годах реконструкции и реставрации, помещениями, созданными вместо ранее существовавших помещений, или такие помещения появились в результате перестройки помещений религиозного назначения;

— В каких элементах (частях) здание отличается от проекта здания религиозного назначения;

— С какой целью в 1991—1992 году проведена реконструкция здания.

До завершения строительно-технической и историко-искусствоведческой экспертиз производство по делу приостановили.