Католический приход против властей: спор за Александровский костёл в Кирове

Киров, , 09:34 — REGNUM Римско-католический приход Пресвятого Сердца Иисуса в Кирове после того, как через суд не смог истребовать помещение концертно-выставочного зала органной музыки «Александровский костёл» в Кирове, планирует заявить свои права на весь костёл. Одним из аргументов ответчика в лице министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области при отказе в передаче отдельного помещения было то, что в предоставленных приходом документах не оговорено помещение, а речь идёт о здании целиком. Документы, по мнению ведомства, «не содержат никакой информации о помещениях общей площадью 212 кв. м и их религиозном назначении, соответственно, не являются документами, обосновывающими право Прихода на имущество религиозного назначения, указанное в заявлении от 12.02.2018 года №01/2018». Суд отказался признавать отказ министерства незаконным, но решение суда ещё может быть обжаловано, так как не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Между тем стало известно, что представители прихода обжаловать решение не будут, а повторно обратятся к властям Кировской области и попросят здание объекта культурного наследия «Александровский костёл» целиком. Если в этом случае также последует отказ, то по делу будет ещё один суд.

«Александровский костел стоит на кадастровом учете как единое здание, целиком. Когда представители католической общины обращались в министерство имущества Кировской области, то должны были попросить передать им в безвозмездное пользование все здание», — цитирует представителя истца Яна Чеботарева издание «Коммерсантъ».

Напомним, Александровский костёл был зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России в конце ноября 2016 года. Здание костёла 1914 года постройки общей площадью 387,3 кв. м находится на улице Дерендяева, 46 в Кирове. В нём находится концертно-выставочный зал органной музыки Вятской филармонии.

В 1989 году здание костёла по инициативе областного управления культуры и Кировского государственного объединённого музея было передано под реставрацию с целью создания концертно-выставочного зала органной музыки. В итоге объект был полностью реконструирован, в нём провели современные коммуникации, построили бытовые помещения и подземный переход в зрительный зал, также по спецзаказу немецкое органостроительное предприятие HUGO MAYER изготовило и установило концертный орган. Зал был открыт 20 марта 1993 года. Именно вокруг этого концертного зала спустя годы и разгорелся спор.

12 февраля 2018 года местная организация «Приход Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической Церкви в городе Кирове» обратилась в министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области с просьбой о передаче в безвозмездное пользование на срок 49 лет имущества религиозного назначения — зала органной музыки. 16 марта министерство своим письмом отказало в удовлетворении просьбы, что не устроило заявителя, и он попробовал через суд признать отказ незаконным.

«В судебном заседании представитель заявителя пояснил, что в безвозмездное пользование испрашивалась только часть имущества религиозного назначения. Представитель заявителя полагает, что такой подход был обусловлен тем, что религиозная организация претендует только на то имущество, которое необходимо и достаточно для осуществления своей деятельности. Соответственно, ограничившись только частью помещений, религиозная организация не намерена создавать препятствия правообладателю (либо собственнику здания) в осуществлении прав владения, пользования и распоряжения остальной частью помещений Александровского костела (имущества религиозного назначения), которые возникли в результате реконструкции Александровского костела», — отмечалось в материалах дела.

Министерство в суде напомнило, что, испрашивая в безвозмездное пользование имущество религиозного назначения, организация при подаче заявления «обязана представить в уполномоченный орган документы, обосновывающие ее право на получение испрашиваемого имущества религиозного назначения — помещения». Ведомство посчитало, что нужные документы к заявлению приложены не были. А те, что были приложены, по мнению ответчика, «не содержат никакой информации о помещениях общей площадью 212 кв. м и их религиозном назначении, соответственно, не являются документами, обосновывающими право Прихода на имущество религиозного назначения».