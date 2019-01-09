Католический приход потребовал у минимущества Александровский костёл Кирова

Киров, , 11:42 — REGNUM Представители римско-католического прихода Пресвятого Сердца Иисуса, не сумев получить в собственность помещение концертно-выставочного зала органной музыки Александровский костёл Кирова, сделали попытку отсудить здание целиком. Арбитражный суд Кировской области 29 января 2019 года начнёт рассматривать иск религиозной организации к министерству имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области о признании недействительным отказа в передаче в собственность здания концертно-выставочного зала. Ранее те же истцы предприняли неудачную попытку получить в собственность одно из помещений объекта культурного наследия Александровский костёл общей площадью 212 кв. м, но отказ они не стали оспаривать, «замахнувшись» сразу на всё здание 1914 года постройки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, объектом культурного наследия костёл площадью более 387 кв. м был признан в ноябре 2016 года, попав в реестр наследия народов России. Здание расположено в Кирове на улице Дерендяева, 46.

На сегодня в помещениях работает концертно-выставочный зал органной музыки Вятской филармонии, под который объект начали реставрировать ещё в 1989 году. В результате работ, которые были проведены по инициативе областных властей и Кировского государственного объединённого музея, не только были обновлены коммуникации и сделан подземный переход в зрительный зал, но и завезён выполненный по специальному заказу концертный орган.

Официально по своему профилю здание открылось в марте 1993 года, а в феврале 2018 года местная религиозная организация обратилась в областное министерство с просьбой передать ей на 49 лет в безвозмездное пользование зал органной музыки, но в марте ведомство вернуло заявление без рассмотрения. Обжаловать решение кировских властей и признать его незаконным в суде приход не смог. В суде истец ссылался на то, что не планирует препятствовать в пользовании теми помещениями Александровского костёла, которые «возникли в результате реконструкции». Решение суда, вынесенное 17 октября 2018 года, не обжаловалось. Суд учёл, что материалами дела подтверждается факт непредставления заявителем документов, обосновывающих право прихода на получение имущества религиозного назначения, а значит, «решение ответчика о возврате документов без рассмотрения не противоречит части 2 статьи 7 Закона № 327-ФЗ».

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Вместо обжалования представители религиозной организации обратились в министерство имущественных отношений и инвестиционной политики области с просьбой о передаче всего здания концертно-выставочного зала.

23 ноября 2018 года ведомство ответило отказом, который и пытается теперь обжаловать заявитель, требуя признать его недействительным. В качестве третьих лиц в дело привлечены Кировское областное государственное автономное учреждение культуры «Вятская филармония» и управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.