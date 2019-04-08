Названы лучшие оздоровительные и лечебные курорты России

Москва, , 13:35 — REGNUM Самыми лучшими лечебными курортами России названы Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край). Города-курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ) ежегодно посещает более 1 млн человек, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

На втором месте Мацеста (Сочи, Краснодарский край), — на третьем — Белокуриха и Яровое (Алтайский край). Также в пятерку лидеров вошли Соль-Илецк (Оренбургская область) и Марциальные воды (Карелия).

Кроме того, у граждан популярные для лечения курорты: Саки (Крым), Озеро Карачи (Новосибирская область), Тумнинские воды (Хабаровский край), Аушигер (Кабардино-Балкария) и Теберда (Карачаево-Черкесия). Дешевле всего лечение в Саки — до 2,5 тыс. руб. в сутки.

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Как сообщалоИА REGNUM, по данным Ростуризма, суммарное количество путешествующих по России российских и зарубежных туристов за семь лет выросло на 71%.

Развитие сюжета: Количество путешествующих по России выросло на 71%