Тизер «Холодного сердца 2» установил новый рекорд на YouTube

Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Тизер-трейлер мультфильма «Холодное сердце 2» стал самым просматриваемым анимационным трейлером на YouTube. За сутки он набрал 116,4 млн просмотров, сообщается в Twitter-аккаунте мультфильма.

https://twitter.com/DisneyFrozen/status/1096138948684918784

Раньше этот рекорд принадлежал мультфильму «Суперсемейка 2» — его трейлер набрал 113,6 млн просмотров.

Премьера «Холодного сердца 2» состоится 28 ноября 2019 года. В мультфильме снова появятся знакомые персонажи: Анна, Эльза, Кристоф и снеговик Олаф.

Напомним, что тизер «Холодного сердца 2» собрал множество комментариев в социальных сетях, а зрители заведомо окрестили его «лучшим мультфильмом Disney». Также пользователи отметили обновлённую анимацию и сверхреалистичные кадры воды. Для многих неожиданной стала мрачная атмосфера тизера — зрители считают, что она больше подходит супергеройским фильмам Marvel, чем мультфильмам Disney.

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