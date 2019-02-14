«Мрачновато для Диснея»: вышел тизер «Холодного сердца 2»

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM На YouTube-канале компании Disney появился первый тизер-трейлер сиквела мультфильма «Холодное сердце». Пользователи социальных сетей тепло приняли ролик и заведомо окрестили «Холодное сердце 2» «лучшим мультфильмом компании Disney».

Особое внимание пользователей привлекла обновлённая анимация. Кадры воды выглядят, по мнению ряда зрителей, настолько реалистичными, будто для них использовалась настоящая съёмка.

«Это, бесспорно, лучшая анимация за всю историю мультфильмов. Только посмотрите на воду, ее почти не отличить от настоящей», — пишет Berg The burg.

«Вода реалистичная. Получше чем во всяких фильмах﻿», — пишет No_Name ZRK.

«Блин, вы видели тот океан? А эти волны? Да это же ШИКАРНО!!!﻿», — пишет Godmode ON.

Пользователи отметили и мрачную атмосферу, представленную в трейлере. Многие зрители считают, что тизер «Холодного сердца 2» выглядит как анонс одного из кинокомиксов.

«Этот тизер ну ОЧЕНЬ ЭПИЧНЫЙ. Я серьёзно, как-будто посмотрела трейлер не к мультфильму с рейтингом 6+, а к Мстителям», — пишет Марина А.

«Слишком эпично для мультфильма», — пишет Ava Angel.

«Трейлер по экшену лучше половины супергеройских фильмов», — пишет Sionis.

«Как-то мрачновато для Диснея», — пишет Дарья Ч.

Из первых кадров сразу же начали появляться теории касательно того, что будет происходить в новом мультфильме.

«Я так думаю, Эльза идёт искать родителей и что у Анны появилась магия», — пишет Ядовитая роза.

«Думаю, в этой части, главной героиней будет не Анна, а Эльза», — пишет Эркинай Б.

«Вдруг, Эльза хочет «покорить» море, чтобы узнать, действительно ли их с Анной родители мертвы. Знаю, глупо, но вдруг?﻿», — пишет Диана В.

Напомним, что ранее компания Walt Disney Animation Studios представила первый тизер мультфильма «Холодное сердце 2». В продолжении одного из самых популярных мультфильмов компании вернутся все знакомые по первой части персонажи: Анна, Эльза, Кристофф и снеговик Олаф. Над сиквелом работают те же режиссёры, что и над первой частью — Крис Бак и Дженнифер Ли. Премьера мультфильма ожидается в ноябре 2019 года.

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