Сценаристы «Дэдпула» отказались работать над «Пиратами Карибского моря»

Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Сценаристы Пол Верник и Ретт Ривз отказались от участия в новом фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на свои источники.

Причины ухода сценаристов не разглашаются. По информации источников, Disney уже ищет новых специалистов. Однако некоторые эксперты считают, что компания временно приостановит разработку проекта.

Ранее глава Disney Шон Бэйли сообщил, что Джонни Депп не вернётся к роли капитана Джека Воробья в новом фильме франшизы.

Напомним, что дуэт сценаристов Пола Верника и Ретта Ривза известен своей работой над фильмами «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Дэдпул» и «Живое». Впервые они начали работать вместе в 2009 году над «Добро пожаловать в Zомбилэнд», фильм стал одной из самых кассовых картин о зомби в истории.

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