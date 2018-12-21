Пятница, 21 Декабря 2018 года
11:32:53 МСК

Глава Disney: Джонни Депп не появится в новых «Пиратах Карибского моря»

Культура

Шон Бэйли сказал, что компания хочет внести во франшизу «новую энергию и жизненную силу»

Лос-Анджелес, США, 21 декабря 2018, 10:49 — REGNUM  Глава компании Disney Шон Бэйли подтвердил информацию о том, что в перезагрузке «Пиратов Карибского моря» не будет сниматься Джонни Депп. Об этом 20 декабря сообщил портал Screen Rant.

Бэйли сказал, что руководство Disney хочет внести во франшизу «новую энергию и жизненную силу». Он добавил, что ему нравятся её предыдущие фильмы, но сценарий, который к новой картине написали Ретт Риз и Пол Верник настолько интересен, что компания решила дать шанс этому отдельному проекту.

Читайте также: Фильм «Бамблби» получил высокую оценку на сервисе Rotten Tomatoes

Напомним, первый фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» при бюджете $140 млн смог собрать в мировом прокате более $654 млн. Несмотря на то, что капитан Джек Воробей (Джонни Депп) изначально был второстепенным персонажем, он быстро стал популярным и в последующих фильмах франшизы превратился в полномасштабного главного героя.

Читайте ранее в этом сюжете: Натали Портман опровергла слухи о возвращении в «Звездные войны»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить