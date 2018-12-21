Глава Disney: Джонни Депп не появится в новых «Пиратах Карибского моря»

Лос-Анджелес, США, , 10:49 — REGNUM Глава компании Disney Шон Бэйли подтвердил информацию о том, что в перезагрузке «Пиратов Карибского моря» не будет сниматься Джонни Депп. Об этом 20 декабря сообщил портал Screen Rant.

Бэйли сказал, что руководство Disney хочет внести во франшизу «новую энергию и жизненную силу». Он добавил, что ему нравятся её предыдущие фильмы, но сценарий, который к новой картине написали Ретт Риз и Пол Верник настолько интересен, что компания решила дать шанс этому отдельному проекту.

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Напомним, первый фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» при бюджете $140 млн смог собрать в мировом прокате более $654 млн. Несмотря на то, что капитан Джек Воробей (Джонни Депп) изначально был второстепенным персонажем, он быстро стал популярным и в последующих фильмах франшизы превратился в полномасштабного главного героя.

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