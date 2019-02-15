Утечка личных данных может стоить Facebook несколько миллиардов долларов

Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Компания Facebook может попасть под штрафные санкции из-за утечки данных пользователей социальной сети. За передачу личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях американская Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) может оштрафовать Facebook более чем на несколько миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием, сообщает The Washington Post.

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Пока точная сумма взыскания неизвестна, но оно может стать крупнейшим за всю историю штрафов ФКТ в отношении технологических компаний. В Facebook подтвердили проведение переговоров с Федеральной комиссией по торговле, однако не предоставили никаких дополнительных сведений об их ходе. ФКТ, в свою очередь, отказалась от комментариев по поводу данного дела.

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Facebook усилит защиту учетных записей пользователей

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг признал утечку личных данных 50 млн пользователей соцсети, заявив, что были допущены ошибки, но его команда предпримет необходимые действия, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Напомним, в результат сделки с одним из работников компании Facebook личная информация о пользователях оказалась в распоряжении британской компании Cambridge Analytica, которая, по информации американских сенаторов, могла использовать эти данные, чтобы повлиять на результаты голосования в интересах 45-го президента США Дональда Трампа. В основном речь идет о данных, которые пользователи размещали на своих страницах в разделе «О себе».

В 2018 году ФКС, а также ещё несколько ведомств США, включая минюст, ФБР и Комиссию по ценным бумагам и биржам, начали расследование в отношении Facebook.