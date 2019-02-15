«Необходимо закрепить понятие ментальной инвалидности» — Минтруд

Сочи, Краснодарский край, , 11:59 — REGNUM Понятие ментальной инвалидности могут закрепить на законодательном уровне в Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС замглавы министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруд) Григорий Лекарев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Нам необходимо закрепить (в России) понятие ментальной инвалидности, которая бы четко определила эту категорию», — сказал Лекарев.

По его словам, при предоставлении услуг следует учитывать то, что «среди этих людей есть люди с одними особенностями, с другими».

Другие подробности Лекарев не привел.

Как передавало ИА REGNUM, 14−15 февраля в Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Главная тема форума — реализация нацпроектов.

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