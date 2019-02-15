Роскомнадзор с операторами связи протестируют закон об автономном Рунете

Краснодар, , 11:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций совместно с операторами связи намерен провести пилотные испытания в рамках закона о защите Рунета от внешних угроз. Однако это будет сделано только после того, как соответствующий закон примут. Об этом заявил на полях Сочинского инвестиционного форма заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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«Пилоты (по исполнению закона — прим. ИА REGNUM ) 100% будут, и будем мы их делать вместе операторами связи, но после принятия закона», — уточнил Жаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об устойчивости российского сегмента интернета, который призван обеспечить надежность работы почты, интернет-банкинга, а также конфиденциальность передачи сообщений между российскими пользователями, Госдума РФ приняла в первом чтении 12 февраля.

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В частности, документ предусматривает создание на базе Роскомнадзора центра противодействия угрозам. Именно он, в случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета, будет принимать решения относительно обеспечения кибербезопасности в России.

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