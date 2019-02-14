Жителям России напомнили о длинных выходных в марте

Москва, , 12:58 — REGNUM У жителей Российской Федерации в марте 2019 года будет сразу три выходных дня подряд (8, 9, 10 марта) из-за празднования Международного женского дня. Об этом «Российской газете» напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

«В марте отдохнем (жители РФ) три дня — с 8 по 10 марта», — передает вещатель.

Отмечается, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества будет всего два выходных дня. 23 февраля в РФ выпадает на субботу, и дополнительный день для отдыха перенесли на майские праздники.

Таким образом, жители РФ в честь Дня Победы будут отдыхать с 9 по 12 мая.

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