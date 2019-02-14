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Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне 7 марта

Общество

В 2019 году Международный женский день приходится на пятницу

Москва, 14 февраля 2019, 07:59 — REGNUM  Жители Российской Федерации будут отдыхать три дня подряд в связи с празднованием Международного женского дня (8 марта). Об этом заявил замглавы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец в интервью «Интерфаксу».

По его словам, в 2019 году Международный женский день приходится на пятницу, а 9 и 10 марта — календарные выходные дни. Таким образом, отметил Шкловец, нерабочими будут сразу три дня.

При этом он добавил, что 7 марта жители страны будут работать на час меньше, так как четверг является предпраздничным рабочим днем.

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8 марта
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