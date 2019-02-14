Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В департамент здравоохранения Москвы приехали медики закрываемого роддома

Общество

Роддом в районе Зюзино не работает с осени 2018 года

Москва, 14 февраля 2019, 12:16 — REGNUM  В Москве 14 февраля группа врачей роддома №10 из района Зюзино приехала в департамент здравоохранения столицы. Трансляцию ведёт YouTube-канал sotavision.

В делегации около 40 человек. Помимо медицинских работников, в неё входят местные жители, представители профсоюза и депутаты.

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Роддом в районе Зюзино не работает с осени 2018 года после проверки Роспотребнадзора. Надзорное ведомство потребовало проведения капитального ремонта, однако московские власти не стали реагировать. Сейчас участки медицинского учреждения переводятся в другие места.

Встречи главного врача роддома с коллективом не раз заканчивались скандалом. Медики требуют принятия мер для сохранения больницы, считая её нужной и востребованной в районе.

Работники роддома пришли в департамент, чтобы разобраться с причинами закрытия, узнать судьбу женской консультации и выяснить свою судьбу.

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Медицина
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