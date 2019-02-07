Врачи требуют сохранить московский роддом, проведя в нём ремонт

Москва, , 10:41 — REGNUM Два участка роддома № 10 в московском районе Зюзино будут переведены в Центр планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте. Об этом на очередном собрании работников данного медучреждения заявил главный врач больницы Олег Латышкевич. В настоящий момент идёт обсуждение перевода третьего участка.

«2 участка будут переведены в Центр планирования семьи и репродукции для тех пациентов, кто живёт близко к Севастопольскому проспекту. Можно быть, ещё третий участок», — показал выступление Латышкевича перед коллективом канал «Другое мнение» на YouTube.

В ходе собрания врачи выступили за срочное проведение капитального ремонта и восстановление работы бесплатной женской консультации. Также отмечалось, что в случае закрытия роддома беременным женщинам будет попросту негде получать необходимые услуги в своем районе. В настоящий момент к данной консультации прикреплено 22 тысячи женщин.

«Мы хотим, чтобы роддом и женская консультация были на этом самом месте — Азовская, 22. Бесплатно, что нам гарантировано Конституцией РФ», — заявила одна из активисток.

На вопрос врачей, по какой причине меры по закрытию учреждения начаты раньше, чем изучен вопрос о параметрах возможного капитального ремонта, главврач больницы не смог дать чёткого ответа и предложил обратиться с данным вопросом в департамент здравоохранения города Москвы.

От ответа на вопрос о том, создана ли рабочая группа для оценки необходимости проведения ремонта, главврач также уклонился.

Латышкевич вновь отметил, что роддом не сможет возобновить свою работу до тех пор, пока в здании не будет сделан капитальный ремонт, однако средства на его проведение в настоящий момент не зарезервированы.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая попытка закрыть роддом за последние пять лет. В 2014 году работу учреждения хотели приостановить в рамках реализации программы «оптимизация здравоохранения», в конце 2018 года роддом закрылся после проверки Роспотребнадзора. Ведомство постановило, что в здании необходимо провести капитальный ремонт, однако его не спешат проводить московские власти.

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