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Названа смертельная опасность алкоголя для женщин

Общество

Большинство женщин связывает употребление алкоголя с краткосрочными рисками

Канберра, 14 февраля 2019, 10:22 — REGNUM  Большинство женщин не знают о связи между употреблением алкоголя и появлениям рака груди, об этом говорится в исследовании австралийских ученых из Университета Флиндерса, пишет Medicalxpress.

Согласно проведенному опросу, большинство женщин связывает употребление алкоголя с краткосрочными рисками и считают, что в небольших дозах он полезен для сердца и организма в целом.

Однако доказано, что употребление алкоголя связно с появление рака молочных желез. В Австралии на долю злокачественных образований молочных желез приходится 28% всех случаев рака, который диагностируется у женщин, подчеркнули ученые.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что мужчины трудоспособного возраста умирают в России в большинстве случаев из-за пристрастия к спиртному. С приемом алкоголя связано около 70% таких смертей.

Читайте подробнее: 70% смертей трудоспособных мужчин связаны с алкоголем — Минздрав РФ

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Алкоголизм и борьба с ним
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