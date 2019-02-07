70% смертей трудоспособных мужчин связаны с алкоголем — Минздрав РФ

Москва, , 12:29 — REGNUM С вызванными алкоголем заболеваниями в Российской Федерации связаны около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире «Вестей ФМ».

По словам министра, речь идет о накопительной алкогольной смертности (ранняя гипертоническая болезнь, цирроз, язвенные болезни желудка, осложнения, панкреонекроз) и приведших к летальному исходу острых заболеваниях.

При этом Скворцова добавила, что в последние годы в РФ заметно сократилось количество смертельных случаев, связанных с употреблением алкогольных напитков.

Министр здравоохранения России отметила, что данная тенденция в стране связана с «изменениями на рынке» и снижением доли суррогатов.

Напомним, 25 декабря 2018 г. главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью «Интерфаксу» сообщил, что для облегчения последствия воздействия на организм алкоголя следует максимально увеличивать промежутки между приемами спиртного и не купировать похмельный синдром горячительными напитками.

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