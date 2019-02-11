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Королевская битва Spellbreak станет ещё одним эксклюзивом Epic Games Store

Общество

Ранее студия Proletariat использовала Steam для пре-альфа тестирования

Бостон, США, 11 февраля 2019, 06:01 — REGNUM  Фэнтезийная игра в жанре королевской битвы (после окончания раунда на карте должен остаться лишь один игрок) Spellbreak вскоре станет ещё одним эксклюзивом сервиса Epic Games Store, её разработчик — студия Proletariat объявила о том, что игра появится там 12 февраля 2019 года. Об этом 10 февраля сообщил портал Techraptor.

https://twitter.com/TechRaptr/status/1094441337703739392

Новость об этом разозлила некоторых пользователей, являющихся клиентами Steam. После этого разработчики связались с редакцией издания и сообщили, что они использовал Steam для пре-альфа тестирования с июля по октябрь 2018 года, после чего начали использовать собственный автономный модуль запуска.

Они также отметили, что у проекта никогда не было общедоступной страницы в Steam и Proletariat никогда не обещали геймерам, что игра выйдет именно на этом сервисе. Кроме того, создатели Spellbreak сообщили, что сейчас её Steam-версию используют менее 5% геймеров, а ключи для Steam компания перестала рассылать ещё в октябре 2018 года.

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Напомним, первый тизер-трейлер с демонстрацией геймплея пре-альфа версии Spellbreak студия Proletariat выпустила 19 октября 2018 года. В октябре 2018 года всем желающим принять участие в игровом тестировании компания предложила заплатить 99$. В декабре 2018 года она предложила геймерам уже три различных варианта участия с разными ценами.

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